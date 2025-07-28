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Зеленський змінив стиль: Дизайнер президента розповів про причину такого перевтілення

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Президент Володимир Зеленський змінив стиль. Глава держави все частіше з’являється на офіційних заходах у костюмах.

Як пише Кореспондент, про причину такого перевтілення розповів дизайнер президента Віктор Анісімов в інтерв’ю видання Телеграф.

За його словами, причина цієї зміни пов'язана з зауваженням Олени Зеленської. Перша леді заявила, що на офіційних заходах Зеленські виглядають надто по-різному.

"Після початку повномасштабного вторгнення президент, зрозуміло, одягався функціонально: просто, стримано, відповідно до часу. Але перша леді звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають надто контрастно - вона у відповідному до протоколу вбранні, а він - у військовому стилі. Прийшов час щось змінити - так я знову опинився у цій історії", - розповів Анісімов.

Дизайнер зазначив, що знайомий з президентом вже понад 20 років. Ще на початку 2000-х Квартал 95 захотів оновити образ команди і звернувся до нього, як до одного з небагатьох на той час нішевих дизайнерів чоловічого одягу в Україні. Тепер Анісімов одягає президента.

"Переді мною було поставлено технічне завдання - створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок. Це був ідеальний збіг: чорний - мій улюблений колір, формений силует - мій стиль. Так з’явилося це нове візуальне рішення - стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне. Найголовніше було, щоб президент узагалі погодився переодягнутися. У січні ми створили капсулу, щоби він міг все побачити, приміряти. І вже за кілька днів після зустрічі з ним він з’явився у Ватикані в новому образі", - розповів Анісімов.

Зеленський, Анісімов
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