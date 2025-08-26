Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Що стосується поступок росії, мені про це невідомо

97

Заяви з москви про те, що росіяни готові не захоплювати далі Україну не є поступками.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером ФРН Ларсом Клінгбейлем, пише Кореспондент з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується поступок росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну – є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які росія не контролює", – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що навіть діалог про це поза міжнародним правом. А також додав, що терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

"Бо саме США запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали", – пояснив президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 26 августа 2025
Понедельник, 25 августа 2025
Воскресенье, 24 августа 2025
Суббота, 23 августа 2025
Пятница, 22 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023