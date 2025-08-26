Зеленський: Що стосується поступок росії, мені про це невідомо

Заяви з москви про те, що росіяни готові не захоплювати далі Україну не є поступками.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером ФРН Ларсом Клінгбейлем, пише Кореспондент з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується поступок росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну – є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які росія не контролює", – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що навіть діалог про це поза міжнародним правом. А також додав, що терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

"Бо саме США запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали", – пояснив президент.