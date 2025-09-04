Зеленський: Фундаментом майбутніх безпекових гарантій для України стануть потужні та численні Збройні сили

Президент Володимир Зеленський заявив, що фундаментом майбутніх безпекових гарантій для України стануть потужні та численні Збройні сили.
Про це глава держави сказав 3 вересня під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Володимир Зеленський заявив, що основою в гарантіях безпеки мають бути ЗСУ, а США готові забезпечити безпековий механізм.
«Ми вже працюємо в межах Коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії, подібні до статті 5. І сьогодні ми детально обговорили це і можливий внесок кожної країни також було обговорено», – сказав Зеленський.
За словами президента, партнери готові визначати свої внески у сфері оборони на суші, морі, у повітрі та кіберпросторі.
Також він наголосив, що США готові забезпечити механізми безпеки.
«Також маємо сигнали зі США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо», – каже Зеленський.
Президент зазначив, що наразі Україна має близько 30 документів щодо безпекових гарантій, однак цього недостатньо.
«Щодо безпекових гарантій: в нас десь є приблизно 30 документів безпекових гарантій, але вони різні, вони допомагають під час війни», – вважає Зеленський.
Водночас Україна наполягає на юридично зобов’язуючих домовленостях, які гарантуватимуть стабільність і після завершення війни.
«Ми не хотіли б мати жодних ризиків після цієї війни для України, для безпеки Європи незалежно від того, хто буде лідером тої чи іншої країни», – додає президент.
