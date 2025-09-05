Войти

Зеленський: Членство України в Європейському Союзі винесене в окремий пункт гарантій безпеки

121

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі винесене в окремий пункт гарантій безпеки.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, — членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт", — сказав Зеленський.

