Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями проти рф

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості продовження підтримки світових лідерів подальшими санкціями та тарифами, запровадженими проти росії.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
"Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти росії, проти пов’язаних із росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з росією. Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також – наша далекобійність", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що владімір путін не хоче переговорів і явно ховається від них, тож дефіцит бензину в росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів.
