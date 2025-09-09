Зеленський: Попереду багато роботи з партнерами щодо забезпечення Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем провів нараду, під час якої йшлося про зустріч "Рамштайн" та пріоритети на наступний рік. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Напередодні ґрунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем, тривала нарада щодо деталей забезпечення осені – зими цього року й бюджету наступного. Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили. Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну" та загалом наших контактів у Європі та США. Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що попереду багато роботи з партнерами щодо забезпечення Сил оборони.

"Усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону. Українська армія має бути – і буде – незмінно сильною", - додав Зеленський.