Зеленський: Дронова атака на Польщу могла бути організована рф з метою завадити передачі Україні систем ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що дронова атака на територію Польщі могла бути організована росією з метою завадити передачі Україні систем протиповітряної оборони напередодні зими.
Таку думку він висловив під час спільної пресконференції у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє Gazeta.ua.
"Передусім росія хотіла відповідь: а що буде, на що готові партнери, на що готова НАТО політично, на що готові партнери. Далі вони подивилися: а на що готові фізично, чи готові до такої атаки партнери. Третє, якщо можу я так сказати, на мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою", - розповів Зеленський.
За словами глави держави, москва таким чином могла показати країнам-партнерам, що вони також можуть стати об'єктами атак і що їм самим потрібні засоби захисту.
"Схоже на путіна, дуже. Просто на мою думку, я не впевнений, що це так і є, я просто ділюся", - зазначив Зеленський.
