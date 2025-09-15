Войти

Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

138

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влучні удари по російській нафтогазовій інфраструктурі суттєво обмежують путіну можливості продовження війни.

Президент зауважив, що Сили оборони України завдають росії значних втрат на фронті, у прикордонні, та на російській території.

«Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну», – каже глава держави.

Він зауважив, що з нафти, газу та інших енергоресурсів й живиться російська війна.

Президент подякував спецпризначенцям СБУ, які днями вдарили по Приморську, де знаходиться найбільший нафтовий термінал росії на Балтійському морі. Дрони завдали суттєвої шкоди термінала і це відчутно для ворога.

Володимир Зеленський також повідомив, що наші спецпризначенці тримають у полі зору й порт Усть-Луга та всі інші порти, через які росія експортує енергоносії на світовий ринок.

«росія давно могла б припинити цю війну – і ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у росії відмова. Відповідно – ми захищаємось», – каже президент.

За словами Зеленського, українська оборонна промисловість постійно розширює лінійку засобів ураження. Компанії нарощують виробництво, а держава підтримує кожен такий бізнес, який зміцнює нашу обороноздатність.

Глава держави зауважив, що українські компанії також збільшують виробництво дронів-перехоплювачів.

Володимир Зеленський також заявив, що Україна готова навчати наших партнерів захищати себе в умовах технологічної війни.

«Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. російська армія випробовує й Румунію. Звісно, у НАТО є Patriot, інші системи та сильні винищувачі, але проти російських Шахедів та Гербер ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення», – сказав президент.

Зеленський
Капитал
