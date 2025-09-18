Зеленський: Всередині росії є великий суспільний резонанс через українські операції на її території

Україна робила операції на території рф у відповідь на їх атаки по українських цивільних об’єктах, всередині росії є великий суспільний резонанс через ці операції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Десь довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці. І по залізничним об'єктам також вони були, ви це пам'ятаєте. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через ці операції", - сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу.