Зеленський в ООН: Голос України тут звучатиме особливо сильно

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку і запевнив, що голос України тут звучатиме особливо сильно.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«80-та сесія Генеральної асамблеї ООН – узяв участь у відкритті. Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими», - підкреслив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб усі зустрічі, які заплановані на полях Асамблеї, дали результат. «Найголовніше – діяти разом, у єдності з усіма партнерами. Вдячний усім, хто вже з Україною та готовий працювати далі заради миру», - сказав Президент України.