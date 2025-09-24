ОПУ: Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер підтвердив готовність до переговорів із російською стороною. Швейцарія висловила готовність прийняти таку зустріч.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу президента (ОПУ).

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Глава держави подякував Швейцарії за підтримку України та солідарність з українським народом. Під час зустрічі лідери обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру.

"Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", - йдеться в повідомленні.

Сторони наголосили, що порушення росією повітряного простору держав-членів НАТО та фіксація дронів у дедалі більшій кількості країн свідчать про системне розширення агресії.

Крім того, Володимир Зеленський та Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю у рамках великого культурного проєкту та продовження партнерства щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Глава української держави запросив президентку Швейцарії відвідати Україну з офіційним візитом.