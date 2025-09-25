Зеленський: путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її

Президент Володимир Зеленський з трибуни Генеральної Асамблеї ООН закликав міжнародну спільноту зупинити російського диктатора володимира путіна зараз, поки гонка озброєнь не призвела до катастрофи.

Як передає кореспондент Укрінформу, трансляція виступу глави Української держави доступна на порталі ООН, а також на Youtube-каналі Офісу Президента. Укрінформ ретранслював подію на своєму ютуб-каналі.

«Факти прості: зупинити цю війну зараз - і разом із нею глобальну гонку озброєнь - дешевше, ніж будувати підземні дитсадки чи величезні бункери для критичної інфраструктури потім. Зупинити путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожен корабель від терористів із морськими дронами. Зупинити росію зараз дешевше, ніж гадати, хто перший створить простий дрон із ядерною боєголовкою», - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що необхідно використати всі можливості, щоб змусити агресора зупинитися.

«Тільки тоді ми матимемо справжній шанс, що ця гонка озброєнь не завершиться катастрофою для всіх нас. Якщо для цього потрібна зброя, якщо потрібен тиск на росію, - це має бути зроблено. І має бути зроблено зараз. Інакше путін продовжить просувати війну – ширше й глибше. І ми казали вам раніше – Україна лише перша. Тепер російські дрони вже літають над Європою і російські операції вже поширюються країнами», - заявив Презедент.

Він наголосив, що путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її, і ніхто у світі зараз не може почуватися в безпеці.