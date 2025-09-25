Зеленський: Сьогодні ніхто, крім нас самих, гарантувати безпеки не може

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що лише сильні друзі і зброя здатні зупинити агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ на дебатах Генасамблеї ООН.
"Сьогодні ніхто, крім нас самих, гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери і лише наша власна зброя. Якщо нація хоче миру - вона має дбати про зброю", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що наразі ні міжнародне право, ні співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає. Він додав, що міжнародне право повністю не працює, якщо "немає сильних друзів, охочих стати за вас, і навіть це не працює без зброї".
"Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності", - заявив український лідер.
"Українці - люди мирні, але вони хочуть жити. Жити вільно, у власній незалежній країні. Але під час кровопролиття жодна міжнародна інституція неспроможна зупинити його", - наголосив він.
