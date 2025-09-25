Войти

Зеленський: Сьогодні ніхто, крім нас самих, гарантувати безпеки не може

117

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що лише сильні друзі і зброя здатні зупинити агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ на дебатах Генасамблеї ООН.

"Сьогодні ніхто, крім нас самих, гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери і лише наша власна зброя. Якщо нація хоче миру - вона має дбати про зброю", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що наразі ні міжнародне право, ні співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживає. Він додав, що міжнародне право повністю не працює, якщо "немає сильних друзів, охочих стати за вас, і навіть це не працює без зброї".

"Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Жоден українець не обирав такої дійсності", - заявив український лідер.

"Українці - люди мирні, але вони хочуть жити. Жити вільно, у власній незалежній країні. Але під час кровопролиття жодна міжнародна інституція неспроможна зупинити його", - наголосив він.

Зеленський
