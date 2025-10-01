Войти

Зеленський обговорив із Гутеррішем повернення дітей, яких викрала росія, та блекаут на окупованій ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Йшлося про повернення дітей, яких викрала росія, а також блекаут на окупованій Запорізькій АЕС, передає УНН.

«Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку», - повідомив Зеленський про розмову із Гутеррішем.

Крім того, за словами Глави держави, обговорили також ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування.

«Говорили також про ситуацію в Газі та американську ініціативу – ініціативу Президента Трампа, щоб встановити мир. Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали. Дякую!», - резюмував Зеленський.

