Зеленський провів Ставку щодо питань відновлення та захисту енергетики України

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань відновлення та захисту енергетики України, а також можливості армійської авіації для захисту від дронів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України", — ідеться у повідомленні.

Президент наголосив, що найбільш складною є ситуація в прифронтових громадах та поблизу кордону з росією. Громади потерпають від російських ударних дронів і ракет, де найменший час підльоту. Там обстріли тривають майже постійно.

Водночас глава держави відзначив, що попри всі загрози у громадах працюють над відновленням енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей.

"Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області – багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення", — додає президент.

Під час засідання визначили розширення можливосей армійської авіації для захисту від дронів.

"Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва", — каже глава держави.

Також міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну" – зустріч відбудеться уже в середу, 15 жовтня. Пріоритетними питаннями для України залишаються ППО: " є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання".

"Працюємо з партнерами і в рамках програм PURL і SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати росію вже зараз", — каже Президент.

Зеленський наголосив, що саме припиненням цієї війни Росії проти України та надійним гарантуванням нашої безпеки можна зробити безпеку всієї Європи достатньо міцною.