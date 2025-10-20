Зеленськийи готовий взяти участь у зустрічі Трампа з путіним в Будапешті

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність взяти участь у попередньо запланованій зустрічі президента США Дональда Трампа та володимира путіна у Будапешті та повідомив, що обговорював це питання з американським колегою під час зустрічі у Білому домі в п’ятницю.
"Ми говорили про це. Вони обговорять це з путіним. Він хотів почути мою думку", - сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News, відповідаючи на запитання, чи хоче він взяти участь у цих перемовинах і чи говорив про це з Трампом.
"Моя думка: якщо ми дійсно хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає та бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас, про нас?" - додав він.
При цьому президент України зазначив, що "не впевнений, що путін готовий просто закінчити цю війну" і "можливо, він хоче повернутися з агресією".
На уточнювальне запитання, чи буде він наполягати на тому, щоб брати участь у зустрічі в Будапешті, Зеленський відповів: "Я готовий. Я сказав президенту (Трампу – ІФ-У): Я готовий", - додав Зеленський.
