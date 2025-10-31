окупанти обмежують в Криму роботу популярних месенджерів та вимагають встановити російський Max, - ЗМІ

російські окупанти обмежили роботу в тимчасово окупованому Криму двох популярних месенджерів - Telegram та WhatsApp. Замість них росіяни вимагають встановити російський месенджер Max.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформаційне агентство QIRIM.News.

Зазначається, що мова йде про часткове обмеження роботи двох месенджерів. Найбільший окупаційний провайдер телеком-послуг "Волна" повідомив, що діє згідно із розпорядженням "Роскомнадзора" - вони, нібито, стосуються абонентів усіх операторів та провайдерів на так званій "території росії".

При цьому окупаційне "міністерство комунікацій та зв'язку" в Криму рекомендує місцевим мешканцям встановити російський месенджер Max замість Telegram та WhatsApp.