Венс: Прогрес у переговорах щодо України є, але я не впевнений у досягненні мирного вирішення

Сполучені Штати Америки бачать прогрес у переговорах щодо України, але не знають, чи буде мир після війни з росією. Про це в інтерв’ю UnHerd заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає УНН.

За його словами, є труднощі під час переговорів з українцями, європейцями і росіянами. Водночас, на його думку, "проривом є те, що всі суперечливі питання винесені на відкрите обговорення, тоді як спочатку була невелика гра в заплутування".

Йдеться про питання територій Донбасу і Півдня, які контролює Україна і на які претендують росіяни, а також питання контролю Запорізької АЕС.

«Що станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у росії? З українцями, які зараз перебувають на підконтрольній росії території, але хочуть жити в Україні? Ми будемо продовжувати намагатися вести переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але сидячи тут сьогодні, я не можу з упевненістю сказати, що ми дійдемо до мирного вирішення», - заявив Венс.