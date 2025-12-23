Венс: Прогрес у переговорах щодо України є, але я не впевнений у досягненні мирного вирішення

Сполучені Штати Америки бачать прогрес у переговорах щодо України, але не знають, чи буде мир після війни з росією. Про це в інтерв’ю UnHerd заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає УНН.
За його словами, є труднощі під час переговорів з українцями, європейцями і росіянами. Водночас, на його думку, "проривом є те, що всі суперечливі питання винесені на відкрите обговорення, тоді як спочатку була невелика гра в заплутування".
Йдеться про питання територій Донбасу і Півдня, які контролює Україна і на які претендують росіяни, а також питання контролю Запорізької АЕС.
«Що станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у росії? З українцями, які зараз перебувають на підконтрольній росії території, але хочуть жити в Україні? Ми будемо продовжувати намагатися вести переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але сидячи тут сьогодні, я не можу з упевненістю сказати, що ми дійдемо до мирного вирішення», - заявив Венс.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023