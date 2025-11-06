Войти

Названо найбільші країни за обсягами військових витрат

123

Попри те, що США витрачають на військові потреби майже трильйон доларів на рік і з великим відривом лідирують серед інших країн світу за обсягами військових витрат, вони менш помітні для загального бюджету країни та в розрізі витрат на душу населення. За цими показниками КНДР залишає Штати далеко позаду, витрачаючи на військові потреби третину свого ВВП або майже 10 тисяч доларів на душу населення.

На інфографіці «Слово і діло» – лідери з військових витрат за кожним із трьох критеріїв: загальних видатків, витрат на душу населення, а також співвідношення військових витрат до ВВП країни.

Найбільші військові витрати за паритетом купівельної спроможності за підсумками минулого року мали США – 949,2 млрд доларів. На другому місці Китай – 449,9 млрд доларів, на третьому – росія (352,1 млрд доларів). Також чимало витрачають Індія та Північна Корея – 281,7 та 263,1 млрд доларів відповідно. На шостому місці – Саудівська Аравія (135,3 млрд доларів), за нею – Німеччина 106,8 млрд доларів.

Україна, яка вже четвертий рік перебуває у стані виснажливої повномасштабної війни з рф, посіла восьму сходинку зі 103 млрд доларів військових витрат за паритетом купівельної спроможності. Менш ніж Україна, але також чимало, на військо витрачають Велика Британія (91,1 млрд доларів) та Японія (80,3 млрд доларів).

Якщо ж ідеться про розрахунок військових витрат на душу населення, то за даними Global Peace Index, Північна Корея витрачає цілих 9,9 тисячі доларів у перерахунку на кожного громадянина.

Навіть для невеликого за розміром, малонаселеного і багатого Катару ця цифра майже вдвічі менша – 5,6 тисячі доларів на душу населення. Для Сингапуру – 4,2 тисячі доларів.

На четвертому місці Саудівська Аравія – 4 тисячі доларів військових витрат на душу населення. За нею Ізраїль – 3,5 тисячі доларів, ОАЕ – 3,1 тисячі доларів. США та Україна у цьому рейтингу за підсумками минулого року посіли сьоме та восьме місце з однаковими показниками – 2,7 тисячі доларів на одну людину. За ними – Оман (2,6 тисячі доларів) та Кувейт (2,5 тисячі доларів).

Промовистим показником є також витрати на військо відносно загальних витрат бюджету. Поки НАТО лише планує наростити військові витрати країн-членів до 5% від ВВП, називаючи дедлайном 2035 рік, а обʼєднана Європа – ледь-ледь наближається до позначки у 3% ВВП, українці змушені витрачати на військо 17,1% своїх витрат. Утім, це не рекорд – Північна Корея випереджає Україну з удвічі більшим показником, витрачаючи на військо 34,4% свого ВВП.

США, як і європейських країн, немає серед першої десятки, яку замикає країна-агресор рф із 6,1% ВВП. Також серед тих, хто найбільше відчуває військові витрати, Афганістан 15,3%, Алжир та Палестина – 9,1%, Саудівська Аравія та Ізраїль – 7,2%. Оман – 6,7%, Малі – 6,3%.

Усі рейтинги укладено за паритетом купівельної спроможності, який визначає реальний рівень розвитку країни, а також дозволяє знівелювати викривлення курсу національної валюти.

