Експерт: російські атаки по Україні можуть стати одним із чинників зростання цін

російські атаки на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з ними планові й аварійні відключення електроенергії можуть стати одним із чинників зростання цін в Україні.
Як інформує Delo.ua, про це написав голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук у колонці для "Інтерфакс-Україна".
За його словами, підприємства вимушені витрачати більше на виробництво, зберігання та логістику, що безпосередньо впливає на кінцеву вартість товарів.
Національний банк та міжнародні аналітичні структури також зазначають, що енергетичні потрясіння створюють додатковий інфляційний тиск і можуть сповільнити зниження інфляції.
Як це впливає на ринок:
Експерт зазначає, що найбільш чутливими до коливання цін залишаються охолоджені продукти, перероблена продукція та свіжі овочі й фрукти. Водночас ритейлери намагаються утримувати ціни завдяки довгостроковим контрактам із виробниками та запасам безпеки.
"Більші мережі вже підготувалися до зими: запаслися товарами, інвестували в автономне живлення для ключових торгових точок, розширили асортимент товарів для підготовки до блекаутів", — зазначив Андрій Жук.
За його словами, короткостроково ситуація контрольована — ціни стримуються за рахунок запасів і гнучкої маржі. Проте якщо енергетичні перебої стануть тривалими, витрати бізнесу зростатимуть.
"Однак якщо відключення стануть регулярними та тривалими, ці механізми вичерпаються: зростатимуть витрати на паливо, логістику, оренду автономних потужностей. У такому разі ці витрати неминуче перекладатимуться на кінцеву ціну", - резюмував він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023