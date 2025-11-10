Войти

Експерт: російські атаки по Україні можуть стати одним із чинників зростання цін

123

російські атаки на енергетичну інфраструктуру та пов’язані з ними планові й аварійні відключення електроенергії можуть стати одним із чинників зростання цін в Україні.

Як інформує Delo.ua, про це написав голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук у колонці для "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підприємства вимушені витрачати більше на виробництво, зберігання та логістику, що безпосередньо впливає на кінцеву вартість товарів.

Національний банк та міжнародні аналітичні структури також зазначають, що енергетичні потрясіння створюють додатковий інфляційний тиск і можуть сповільнити зниження інфляції.

Як це впливає на ринок:

  • Зростають витрати переробних підприємств, холодильних складів і пекарень — через використання генераторів, дизелю та ремонт обладнання;
  • Перебої з енергією уповільнюють транспортування та відвантаження, що призводить до локальних дефіцитів і короткочасного подорожчання окремих категорій;
  • Зростає попит на генератори, акумулятори, павербанки та лампи, що також впливає на споживчі ціни.

Експерт зазначає, що найбільш чутливими до коливання цін залишаються охолоджені продукти, перероблена продукція та свіжі овочі й фрукти. Водночас ритейлери намагаються утримувати ціни завдяки довгостроковим контрактам із виробниками та запасам безпеки.

"Більші мережі вже підготувалися до зими: запаслися товарами, інвестували в автономне живлення для ключових торгових точок, розширили асортимент товарів для підготовки до блекаутів", — зазначив Андрій Жук.

За його словами, короткостроково ситуація контрольована — ціни стримуються за рахунок запасів і гнучкої маржі. Проте якщо енергетичні перебої стануть тривалими, витрати бізнесу зростатимуть.

"Однак якщо відключення стануть регулярними та тривалими, ці механізми вичерпаються: зростатимуть витрати на паливо, логістику, оренду автономних потужностей. У такому разі ці витрати неминуче перекладатимуться на кінцеву ціну", - резюмував він.

