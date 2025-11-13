Експерт: ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо можливих корупційних правопорушень проти заступника голови НБУ

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести відомості до ЄРДР і розпочати розслідування щодо можливих корупційних правопорушень заступника голови НБУ Дмитра Олійника.

Про це повідомляє економіст Борис Кушнірук у колонці на УНІАН, наголосивши, що таке рішення суд ухвалив після його звернення.

"Лише після мого позову до ВАКС НАБУ внесло заяву до ЄРДР і тепер змушене розпочати розслідування", — заявив Кушнірук.

За твердженням Кушнірука, передані ним до слідчих матеріали містять ознаки можливого приховування активів через майно в ОАЕ. Йдеться про квартиру в житловому комплексі Zenith Tower (район Al Hebiah Fourth, Дубай), власницею якої у реєстрах значиться колишня дружина посадовця Ольга Кушнір. Автор звертає увагу, що в декларації Олійника за 2023 рік фігурують дані про посвідку на проживання його тодішньої дружини в ОАЕ та отримані нею доходи у Dubai Media City на суму 7,7 млн грн, однак інформації про саму квартиру немає. "От тільки про саму квартиру у Дубаї в декларації — жодного слова", — зазначив Кушнірук.

Крім того, він вказує на часові невідповідності: за його даними, оренда помешкання розпочалася 11 липня 2023 року, тоді як офіційне розлучення подружжя оформлене 28 грудня 2023-го. На думку економіста, різкий стрибок доходів ексдружини у 2023 році, наявність посвідки на проживання та інвестиції в житло в Еміратах потребують перевірки джерел походження коштів і зіставлення з сімейним статусом та деклараціями чиновника. Він також звертає увагу на пов'язані активи та витрати, зокрема автомобіль Lexus NX 350h 2024 року випуску.

Кушнірук називає "фіктивне розлучення" одним з типових інструментів легалізації незаконних доходів посадовців, але підкреслює, що остаточні висновки має надати слідство.

"Фіктивне розлучення — один з найулюбленіших способів українських чиновників для легалізації незаконних доходів і маскування активів… Чи саме так у випадку Олійника — має з'ясувати НАБУ", - пише він, додаючи, що сукупність описаних ознак є "червоними прапорцями", які детективи мають перевірити документально.

Автор закликає антикорупційний орган запитати в ОАЕ підтвердження посвідки на проживання, банківської активності та реєстраційних дій, дослідити грошові потоки, співвіднести їх з деклараціями і статусом шлюбу, опитати фігурантів та витребувати договори оренди/купівлі. На його думку, рішення ВАКС є показовим кроком, який має забезпечити перевірку викладених фактів.