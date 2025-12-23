Свириденко: Надзвичайно важливо мати міністра енергетики в опалювальний сезон

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко висловила впевненість у тому, що міністра енергетики буде призначено вже найближчим часом.

Про це вона повідомила у відповідь на запитання журналістів під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби, передає Укрінформ.

«Відносно міністра енергетики я і сама хотіла б вже його призначити. Але поки що за енергетику доводиться відповідати нам. Я сподіваюся, що найближчими тижнями його буде призначено. Тому що надзвичайно важливо мати міністра енергетики в опалювальний сезон», - сказала Свириденко.

Вона зауважила, що попередньо було досягнуто домовленості з парламентом, що найбільші фракції подадуть на обговорення своїх кандидатів на посаду міністра, після чого вже спільно з Кабміном ці кандидати будуть розглядатися.

«У нас була домовленість і розмова з парламентським комітетом, що це буде спільне рішення, буде обговорення з найбільшими фракціями. І ми разом з Кабінетом міністрів обговоримо цих кандидатів», - зазначила глава уряду.