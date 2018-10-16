Uber оценили в $120 миллиардов

Финансовые конгломераты Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley представили свои предложения по оценке Uber Technologies Inc., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. Такого рода предложения обычно готовятся банками перед тем, как компании нанимают их для проведения первичного публичного размещения своих акций (IPO).
По данным WSJ, они оценили Uber в $120 млрд, а само IPO может состояться уже в начале следующего года.
Таким образом сумма, в которую банки оценили стоимость компании, организующей перевозки с помощью частных водителей, может превысить рыночную капитализацию General Motors (GM), Ford Motor и Chrysler Fiat Automobiles вместе взятых, отмечает издание.
Рыночная капитализация Ford Motor сейчас достигает порядка $34,44 млрд, GM — $45,32 млрд, Fiat Chrysler Automobiles — $31,48 млрд.
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