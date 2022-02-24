Uber перестал работать, украинские операторы еще возят

Сервис компании Uber перестал работать в Украине, сообщила компания в своем приложении.

«В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны», — говорится в сообщении для пассажиров в Киеве.

Во Львове в приложении показывается, что нет доступных поездок.

В Харькове и Одессе также высвечивается сообщение о том, что поездки в регионе недоступны.

«В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация», — заявили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе компании.

Сервисы по вызову такси Bolt и «Уклон» продолжают работать.

В Украине Uber работает с 2016 года и присутствует в 9 городах.