США начнут антимонопольное расследование против Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google.

Об этом пишет Интерфакс.

Ранее Alphabet уже сталкивалась с антимонопольными органами других стран. В 2010 году Еврокомиссия обвинила Google в предвзятом ранжировании результатов поиска, связанных с рекламой и покупками.

За это в 2017 году Google выплатила 2,7 млрд долларов. В 2016 году Еврокомиссия признала незаконными некоторые практики в работе мобильной операционной системы Android. Alphabet согласилась выплатить за это 5,1 млрд долларов.

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли 136,8 млрд долларов.

Сообщение о расследовании появилось на фоне острой общественно-политической дискуссии в США о возможности взлома данных компаний технологических гигантов, пишет The Wall Street Journal.

В частности, одно из главных предвыборых обещаний кандидата в президенты, сенатора-демократа Элизабет Уоррен, усилить давление на технологические компании, подобные Google.

Ранее главы Twitter и Facebook появлялись на слушаниях в конгрессе по вопросам сбора персональных данных и пропаганды, которая якобы могла повлиять на исход президентских выборов 2016 года.