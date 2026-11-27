У жовтні торговельні центри України знову почали частіше використовувати генератори через відключення електроенергії. У середньому вони працювали на резервному живленні 36 годин за місяць, або 11% робочого часу. У березні цей показник дорівнював 3%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ) за результатми дослідження.

Як зазначили в УРТЦ, за останні пів року перебої з електропостачанням у торговельно-розважальних центрах були незначними. Однак у жовтні ситуація змінилася. Найбільше відключень припало на Київ, де зосереджена значна частина торговельних площ країни.

За даними дослідження, комерційний тариф на електроенергію для торговельних центрів у жовтні становив у середньому 13,67 грн за кіловат-годину з ПДВ. Це на 5% більше, ніж у березні 2026 року. Імпортна електроенергія обходилася ТРЦ дорожче за електроенергію українського виробництва.

Середня вартість електроенергії від генераторів для орендарів сягнула 30,64 грн за кіловат-годину з ПДВ. Це найвищий показник із початку року. У березні він становив 26,21 грн.

Таким чином, електроенергія від генераторів у жовтні коштувала торговельним центрам у 2,2 раза дорожче за комерційну.