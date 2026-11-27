У жовтні торговельні центри України знову почали частіше використовувати генератори через відключення електроенергії. У середньому вони працювали на резервному живленні 36 годин за місяць, або 11% робочого часу. У березні цей показник дорівнював 3%.
Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ) за результатми дослідження.
Як зазначили в УРТЦ, за останні пів року перебої з електропостачанням у торговельно-розважальних центрах були незначними. Однак у жовтні ситуація змінилася. Найбільше відключень припало на Київ, де зосереджена значна частина торговельних площ країни.
За даними дослідження, комерційний тариф на електроенергію для торговельних центрів у жовтні становив у середньому 13,67 грн за кіловат-годину з ПДВ. Це на 5% більше, ніж у березні 2026 року. Імпортна електроенергія обходилася ТРЦ дорожче за електроенергію українського виробництва.
Середня вартість електроенергії від генераторів для орендарів сягнула 30,64 грн за кіловат-годину з ПДВ. Це найвищий показник із початку року. У березні він становив 26,21 грн.
Таким чином, електроенергія від генераторів у жовтні коштувала торговельним центрам у 2,2 раза дорожче за комерційну.
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