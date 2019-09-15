Bloomberg сообщает о готовности МВФ дать Украине 5 млрд. долларов кредита

Международный валютный фонд заключит с Украиной договор на три года о предоставлении кредитной помощи в размере 5 млрд долларов США. Об этом пишет Страна со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Расширенная программа заимствования средств Фонда заменит краткосрочную программу, которая помогла Украине пережить сложный период президентских и парламентских выборов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что кредитная программа возможно будет рассчитана на три года, и переговоры по данному вопросу сейчас продолжаются.

Напомним, директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс 12 сентября на брифинге в Вашингтоне подчеркнул, что борьба с коррупцией будет ключевым компонентом любой новой кредитной программы, которую Киев получит от Международного валютного фонда.