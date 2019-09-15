Россияне собираются переименовать самолет Superjet

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, «можно сделать российское название». Какое именно, он не уточнил.

Чемезов отметил, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, добавил он.

При этом он признал, что каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен.

Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. У него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.