Штаб Тихановской начал формироваать совет «для передачи власти»

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской опубликовал сообщение, в котором объявил о критериях для кандидатов в координационный совет для трансфера власти. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна для жизни».
Сейчас принимаются заявки на участие в совете. Указывается, что потенциальному кандидату в совет должна доверять «та широкая социальная группа, которую он представляет (например, врачи, учителя, рабочие, бизнес-сообщества)». Доверие и уважение широкого круга белорусов называется главным критерием при отборе кандидатов.
Будущий член комитета также должен быть гражданином Беларуси, быть готовым принимать участие в работе совета на территории страны и считать, что при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения.
«Координационный совет — это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — уточняется в сообщении штаба.
Информация о том, что Тихановская создаст координационный совет, появилась днем ранее. Тихановская заявила, что в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д.
14 августа ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов, согласно которым победителем стал Лукашенко, за которого проголосовали 80% пришедших на участки избирателей, Тихановская получила 10% голосов. Штаб Тихановской с этими данными не согласен и заявляет о многочисленных фальсификациях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016