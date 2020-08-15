Штаб Тихановской начал формироваать совет «для передачи власти»

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской опубликовал сообщение, в котором объявил о критериях для кандидатов в координационный совет для трансфера власти. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна для жизни».

Сейчас принимаются заявки на участие в совете. Указывается, что потенциальному кандидату в совет должна доверять «та широкая социальная группа, которую он представляет (например, врачи, учителя, рабочие, бизнес-сообщества)». Доверие и уважение широкого круга белорусов называется главным критерием при отборе кандидатов.

Будущий член комитета также должен быть гражданином Беларуси, быть готовым принимать участие в работе совета на территории страны и считать, что при подсчете голосов на выборах были допущены серьезные нарушения.

«Координационный совет — это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — уточняется в сообщении штаба.

Информация о том, что Тихановская создаст координационный совет, появилась днем ранее. Тихановская заявила, что в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д.

14 августа ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов, согласно которым победителем стал Лукашенко, за которого проголосовали 80% пришедших на участки избирателей, Тихановская получила 10% голосов. Штаб Тихановской с этими данными не согласен и заявляет о многочисленных фальсификациях.