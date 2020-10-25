Тихановская объявила в Беларуси общенациональную забастовку

С 26 октября в Беларуси начнется общенациональная забастовка, заявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Ее сообщение приводит пресс-служба в Telegram-канале.

25 октября истекает срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. В этот же день в Беларуси прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть», — заявила Тихановская.