Тихановская принесла в Европарламент список чиновников для ввода санкций

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе выступления в Европарламенте сообщила, что подготовила список официальных лиц страны для введения против них санкций.

«Я составила список людей, которые участвовали в жестком подавлении протестов. Санкции против этих людей могли бы быть приняты в рамках «акта Магнитского» ЕС», — заявила Тихановская. Конкретных имен она не назвала.

Политик также призвала ЕП рассмотреть возможность начать расследование в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека по отношению к протестующим в Беларуси.

Помимо этого Тихановская предложила европарламентариям рассмотреть возможность создания международной коалиции для переговоров между координационным советом оппозиции и действующим главой государства Александром Лукашенко. «Лукашенко не хочет говорить с белорусами, он не хочет начинать диалог», — сказала она. Политик отметила, что целью КС служит именно диалог народа с властями.

Лукашенко надеется, что акции протеста в стране будут постепенно ослабевать, продолжила Тихановская и пообещала, что граждане будут выходить на улицы «столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы». По ее словам, белорусы никогда не признают результатов президентских выборов 9 августа.

17 сентября Европарламент принял резолюцию о ситуации в Беларуси. В документе говорится, что парламентарии не признают Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от Европейского союза введения санкций против него и поддерживающих его россиян. Резолюция носит рекомендательный характер.

В конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Белорусского лидера и еще 29 высокопоставленных граждан страны объявили персонами нон грата и запретили им въезд в страны Балтии. О планах применить санкции против республики на общеевропейском уровне заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако позже Die Welt написала, что против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии, которые опасаются осложнения коммуникации с Минском. По данным агентств Bloomberg и DPA, введение санкций ЕС против Беларуси не поддерживает и Кипр.