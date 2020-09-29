Макрон пообещал Тихановской содействие в переговорах по урегулированию в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон, встретившийся во вторник с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, пообещал содействие своей страны в организации диалога по урегулированию политического кризиса в Беларуси. Об этом лидер белорусской оппозиции заявила журналистам после встречи.
«Макрон обещал сделать все, чтобы помочь в переговорах о преодолении политического кризиса в нашей стране», — сказала Тихановская. Встреча состоялась по ее просьбе.
В понедельник на пресс-конференции в Вильнюсе Макрон подчеркнул необходимость посредничества в организации диалога между властью и оппозицией. «Мы предложили, чтобы его осуществляла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и Франция будет способствовать тому, чтобы это посредничество могло развиваться», — сказал он.
Как отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сам факт встречи Макрона с Тихановской является ясной демонстрацией поддержки Парижем представителей гражданского общества Беларуси и оппозиции.
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