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Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн

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Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн

Дефицит общего фонда государственного бюджета в 2020 году составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

«За 2020 год общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджетом предельном объеме в сумме 274,5 млрд грн», — сообщил Минфин на сайте в понедельник.

По оперативным данным ГКСУ, расходы по общему фонду в 2020 году составили 1,098 трлн грн, или 96,7% годовой росписи (в январе-ноябре роспись расходов общего фонда была выполнена только на 90,3%), добавили в Минфине.

В то же время подчеркивается, что социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам были профинансированы полностью.

При этом доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1,075 трлн грн, что на 1,5% превышает ожидаемый показатель и на 7,7% — показатель предыдущего года, сообщила ранее ГКСУ. В то же время общий фонд госбюджета в 2020 году получил 877,6 млрд грн, что на 2,2% выше плана, но на 0,3% отстает от показателя 2019 года.

«По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за 2020 год составили 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированного», — добавил Минфин.

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В целом государственные внутренние заимствования в прошлом году составили 389,2 млрд грн, или 94,6% от плана, в том числе 382,4 млрд грн — от размещения ОВГЗ (в иностранной валюте — 130,8 млрд грн).

Из внешних источников в 2020 году было привлечено 32,3 млрд грн, или 92,4% от плана.

«При этом платежи по погашению госдолга в 2020 году составили 385,5 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию — 119,6 млрд грн (88,0% плана)», — указал Минфин.

бюджет-2020
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