Бюджет-2020 по доходам перевыполнен на 54 миллиарда

По уточненным данным, в прошлом году в Государственный бюджет Украины поступило 1 076 млрд грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра Основного финансового документа.

Как передает Укринформ, об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в ходе публичного представления отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за 2020 год.

Бюджетные расходы, по словам чиновника, в прошлом году достигли почти 1 288 млрд грн и были профинансированы в полном объеме. Особо Улютин подчеркнул, что все социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание государственного долга и финансирование фонда борьбы с COVID-19 осуществлялись без задержек и в полном объеме.

«Несмотря на условия „идеального шторма“, в которых стране пришлось жить в прошлом году, мы удержали бюджетный дефицит на более низком, чем предполагалось, уровне. 5,3% (около 218 млрд грн) при согласованном в апреле показателе в 7,5% ВВП», — подчеркнул докладчик.

Он напомнил, что в прошлом году стране пришлось преодолевать не только вызовы, связанные с коронавирусом. Признаки ухудшения макроэкономической ситуации появились еще в четвертом квартале 2019 года. Недовыполнение плана доходов общего фонда в январе-феврале составило около 18 млрд грн. И уже в первом квартале реальный ВВП страны сократился на 1,3% год к году, хотя первоначальный вариант бюджета-2020 составляли в расчете на его годовой рост на 3,7%.

Введение же карантинных ограничений, по словам чиновника, только ухудшило и без того не самую лучшую ситуацию. Однако по итогам года план по доходам удалось перевыполнить, прежде всего, благодаря повышению эффективности администрирования налогов и сборов.

«В апреле сменили руководителей Налоговой и Таможенной служб. И эффективная работа Налоговой была заметна уже с первых дней работы нового руководителя. Именно совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки рисков и ликвидация схем уклонения от уплаты налогов вместе с повышением средней зарплаты по стране и позволили выполнить бюджет предыдущего года», — отметил Улютин.

В частности, добавил он, существенно перевыполнен план поступлений внутреннего НДС (почти на 40 млрд грн), акцизного налога (6 млрд грн), налога на доходы физических лиц (почти столько же). Что помогло компенсировать недопоступление НДС с импорта налога на прибыль, ренты, части чистой прибыли и дивидендов, которые должны перечислить в бюджет госпредприятия.

Напомним, что законом о Государственном бюджете Украины на 2021 год доходы определены в сумме 1 092 млрд грн, расходы — в сумме 1 328 млрд грн. Предельный объем дефицита госбюджета утвержден на уровне 247 млрд грн.