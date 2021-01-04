Украина одолжила у Deutsche Bank $340,7 млн

Украина в последние дни 2020 года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на $340,7 млн, сообщило Министерство финансов в понедельник.
Согласно постановлению Кабинета министров № 1291 от 23 декабря, речь идет о бридж-кредите сроком до полугода по ставке до трехмесячного LIBOR+5,75%, который может быть досрочно погашен в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины или при их новом выпуске на условиях, определенных кредитным договором.
Ранее эксперты прогнозировали возможное привлечение Украиной бридж-финансирования на период переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) до получения второго транша по программе stand-by и/или выпуска еврооблигаций. В предыдущие годы Украина уже прибегала к такой практике
Минфин также напомнил, что в 2020 году привлек еще один частный кредит — на EUR250 млн от Cargill Financial Services International, Inc. Согласно постановлению Кабмина № 717 от 17 августа, процентные ставки были установлены на уровне: 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% — через пять лет.
В целом в минувшем году внешние заимствования Украины, по данням Минфина, составили 232,3 млрд грн, или 92,4% от плана, а внутренние — 389,2 млрд грн, или 94,6% от плана.
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