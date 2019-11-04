Гончарук похвалил свой проект бюджета: без повышения налогов и с сокращением дефицита

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита.
«Вчера правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению... Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать», — написал он на своей странице в Facebook.
Также, комментируя проект документа, премьер подчеркнул, что государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается.
«Высшая ценность государства — социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них — медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи», — добавил Гончарук.
Премьер добавил, что в проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста, за счет чего будут средства, чтобы повышать социальные стандарты.
Среди прочего Гончарук анонсировал, что 5 ноября в 11:00 правительство всем составом представит проект госбюджета-2020 онлайн.
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