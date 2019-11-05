В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 293 млрд грн на сферу соцобеспечения, а на медицину 113,3 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Основное для нас в этом бюджете — это заложить необходимые ресурсы на развитие страны, но мы видим, что развития не будет, если человек не будет обеспечен самым необходимым», — сказал Гончарук на презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
В частности, по его словам, на пенсии правительство выделило 173 млрд грн. В частности, правительство намерено повысить пенсии одиноким пенсионерам, на выплату такой надбавки в бюджете предусмотрено 806 млн грн.
Кроме того, 48 млрд грн выделено на субсидии. «Мы хотим, чтобы субсидии от государства получали только те, кто в них нуждается», — сказал премьер.
При этом, по словам Гончарука, на сферу медицины в 2020 году правительство предусматривает 113,3 млрд грн. В частности, 1,9 млрд грн на систему экстренной помощи, где 1 млрд грн заложен на открытие отделений экстренной помощи, а 900 млн грн — на кареты скорой помощи.
«В следующем году в качестве приоритетов мы обратим свое внимание на неотложную помощь. Очень многие украинцы не доезжают в больницы. Система неэффективна», — пояснил премьер.
По его словам, в 2020 году планируют закупить 470 карет «скорой помощи» и открыть 25 отделений неотложной помощи.
Гончарук также анонсировал расширение программы «доступные лекарства».
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