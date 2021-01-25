ВОЗ оценила ущерб для экономики от национализма в области вакцин

Национализм в области вакцин может стоит мировой экономике 9,2 триллиона долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Исследование, проведенное Международным фондом исследования коммерции, нацелено на справедливое распределение вакцин. Согласно результатам исследования, национализм в отношении вакцин будет стоить мировой экономике до 9,2 триллионов долларов и почти половина из них, 4,5 триллиона, будет убыток в самых успешных экономиках», — сказал Гебрейесус на брифинге.

По его словам, национализм в области вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, ожидаемые экономические издержки для США составляют до 1,38 триллиона долларов, для Великобритании — до 146 миллиардов долларов, для Германии — до 248 миллиардов долларов.

Отмечается, что некоторые государства, среди них — Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США — могут потерять до 3,9% ВВП, если вакцинами будут обеспечены не все страны.