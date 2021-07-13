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В ВОЗ советуют не смешивать коронавирусные вакцины

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В ВОЗ советуют не смешивать коронавирусные вакцины

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют не смешивать вакцины против COVID-19 от разных производителей, поскольку это может быть опасно.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает Reuters.

«Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадений... В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу», — сказала Сваминатан.

Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга прокомментировал информацию о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. По его словам, сейчас важно, чтобы вакцины для первых двух доз получили более бедные страны. Он отметил, что в то время как некоторые страны и регионы уже заказывают миллионы третьих доз, другие страны еще не смогли получить вакцины для своих медиков и уязвимых групп населения.

Глава ВОЗ призвал компании Pfizer и Moderna, которые уже предлагают массово привитым странам закупку дополнительных доз вакцин, передать эти дозы международной программе COVAX, которая обеспечивает препаратами бедные страны.

Напомним, ранее власти Таиланда решили «смешивать» китайскую вакцину от коронавируса Sinovac с вакциной AstraZeneca для увеличения уровня защиты от COVID-19. Отныне вместо двух прививок китайской вакциной Sinovac люди будут получать только первую дозу Sinovac, а вторую дозу — от AstraZeneca.

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Отмечается, что медики, которые уже полностью вакцинированы Sinovac, получат еще третью дозу-бустер другой вакцины — AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что сейчас не может рекомендовать использование различных видов вакцин против коронавируса для первой и второй доз прививок.

ВОЗ, вакцина
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