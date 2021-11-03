ВОЗ одобрила индийскую вакцину от СOVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения индийскую вакцину от коронавирусной инфекции Covaxin, сообщила организация в Twitter.
«ВОЗ дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech вакцины Covaxin», — говорится в сообщении.
В организации отметили, препарат обладает эффективностью 78%, такой показатель достигается спустя 14 или более дней после введения второй дозы. Он подходит для стран «с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению», указала ВОЗ.
Таким образом, индийская вакцина стала седьмым препаратом, который получил одобрение организации. Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson), два варианта препарата от AstraZeneca и разработанную американской компанией Modernа, китайские Sinopharm и Sinovac.
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