Зеленский заявил о начале вакцинации в Украине в феврале

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале 2021 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще одна хорошая новость — вакцинация начнется уже в феврале. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — сообщается в телеграм-канале Зеленского в понедельник.

По словам президента, в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз COVID-вакцины от ведущего международного производителя. Чья именно вакцина поступит в Украину, глава государства не уточнил.

Зеленский отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая, но не стоит расслабляться, ведь «война с пандемией еще не завершена».

Президент поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятиям во время завершившегося локдауна.