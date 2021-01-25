Зеленский заявил о начале вакцинации в Украине в феврале

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале 2021 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Еще одна хорошая новость — вакцинация начнется уже в феврале. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — сообщается в телеграм-канале Зеленского в понедельник.
По словам президента, в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз COVID-вакцины от ведущего международного производителя. Чья именно вакцина поступит в Украину, глава государства не уточнил.
Зеленский отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая, но не стоит расслабляться, ведь «война с пандемией еще не завершена».
Президент поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятиям во время завершившегося локдауна.
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