Компания Moderna сделает вакцину против COVID-19 и гриппа

При наилучшем развитии событий бустерная доза вакцины компании Moderna, действующей одновременно против коронавируса и гриппа, будет готова к осени 2023 года. Об этом в понедельник заявил глава компании Стефан Бансель в ходе виртуальной дискуссии «Давосская повестка дня».

«При наилучшем сценарии — к осени 2023 года», — ответил глава американской компании на вопрос, когда будет готова вакцина, обеспечивающая одновременную защиту от COVID-19 и гриппа. По его оценке, она будет доступна к тому времени «хотя бы в некоторых странах». Бансель отметил, что подобная разработка решит проблему, когда люди не хотят или не могут делать несколько прививок за один сезон.

В ноябре 2021 года медики из США и Франции подвели итоги второй фазы клинических испытаний комбинации вакцины Moderna и прививок от гриппа и пришли к выводу, что их сочетание не вызывало опасных побочных эффектов у пожилых пациентов в ходе повторной вакцинации. Статья об этой работе была опубликована в электронной библиотеке medRxiv.