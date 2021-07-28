Газ по «Северному потоку – 2» может пойти уже в этом году

Строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа по газопроводу возможен уже в этом году. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в ходе пресс-конференции по итогам результатов компании за II квартал, передает ТАСС.

«Я скрещу пальцы за „Северный поток — 2“. Глава компании Nord Stream 2 AG говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет», — сказал он. Зеле отметил, что ожидает начала пусконаладочных работ на «Северном потоке — 2» во второй половине 2021 года.

Глава OMV также приветствует соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2», поскольку оно обеспечит завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию.

«Конечно, я приветствую соглашение между США и Германией, поскольку оно прокладывает путь к окончательному завершению и вводу газопровода в эксплуатацию», — сказал он.

Проект обеспечит безопасный доступ Европы к газу, который играет важную роль в энергетическом переходе, уверен Зеле.

Финансовый директор OMV Райнхард Флори добавил, что компания направила чуть более €800 млн на финансирование проекта.