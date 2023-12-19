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Митники: Обсяг експорту агропродукції України на зовнішні ринки знизився

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За даними Державної митної служби, обсяг експорту агропродовольчої продукції України на зовнішні ринки у січні-листопаді 2023 року склав 19 637 млн доларів, що на 7% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

Незважаючи на це, агропродовольча продукція продовжує відігравати ключову роль в загальному експорті України, складаючи 60%. Зернові та олійні культури, олія, залишки харчової промисловості, м'ясо і субпродукти становлять 87% її вартості.

У той же час, імпорт продовольства за 11 місяців 2023 року зріс на 16%, до 6217 млн доларів США. Зберігається структура імпорту, із найбільшими витратами на рибу і морепродукти, плодово-ягідну продукцію, алкогольні та безалкогольні напої.

Пугачов, Державна митна служба
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