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YASNO: Не всім боржникам відключатимуть світло

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Не всім боржникам відключатимуть світло в Україні. Для цього є кілька умов.

Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по "віку" заборгованості", - розповів він.

Зокрема, за словами Коваленка, наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн.

"Повірте, у нас є кейси, коли людина має кілька квартир і по одній з них - багатотисячний борг, попри війну. Зовсім не розумію, чому пенсіонери можуть платити, а вона - ні", - навів приклад керівник YASNO.

Боржників попередять

Відключати світло не будуть раптово.

"Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - сповіщення від ОСР (оператора системи розподілу – ред)", - пояснив він.

Що робити, щоб світло не відключили та не було боргу?

Якщо ви не живете у квартирі - уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде, а для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії, які зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, Кабмін скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який запроваджували у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії. Згідно зі змінами, українців знову можна відключати від світла, газу та водопостачання, якщо є заборгованість. Зокрема, скасування мораторію на відключення ЖКП пов'язують із зростанням заборгованості споживачів.

Коваленко, YASNO
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