Федоров: Перша приватна школа операторів БпЛА отримала від МО України сертифікат за спрощеною процедурою

Приватна школа операторів БпЛА Global Drone Academy отримала від Міністерства оборони сертифікат за спрощеною процедурою. Заклад навчатиме військових і цивільних управління дронами та надаватиме військово-облікову спеціальність випускникам. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
«Два тижні тому уряд прийняв експериментальний проєкт про сертифікацію приватних шкіл БпЛА. Вже є перший результат - школа Global Drone Academy отримала офіційний дозвіл від Міноборони по новій процедурі. Школа працює ще з 2022 року. За цей час випустила 3700+ операторів, серед учнів — цивільні та військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ. Випускники сертифікованих шкіл отримуватимуть військово-облікову спеціальність, яка дозволить далі йти служити у військо за конкретним напрямом», - повідомив Федоров.
Він зазначив, що приватні школи з початку війни навчили тисячі пілотів, а тепер ці знання підтверджуються офіційним документом.
«Підприємці будуть зацікавлені в тому, щоб покращувати якість навчання, адже майбутні оператори обиратимуть школу за характеристиками та відгуками. Офіційна сертифікація вплине і на якість освіти, адже щоб отримати дозвіл, треба відповідати чітким критеріям», - додав міністр.
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