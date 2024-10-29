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Понад 70% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою, - опитування

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Понад 70% опитаних українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою. Також українці незадоволені судовою реформою. Позитивно було оцінено реформу цифрової трансформації.

Такі результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Так, про важливість боротьби з корупцією заявили 74% опитаних українців. Реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи також отримали по 36% підтримки.

Водночас реформи поліції та митниці є пріоритетними лише для 10% респондентів.

Найкраще респонденти оцінили проведення реформи цифрової трансформації: повністю або скоріше задоволені нею 66% українців.

Опитування показало, що підтримкою ґендерної рівності задоволена половина респондентів, незадоволені близько 30%.

Реформа національної безпеки продемонструвала такий результат: 46% задоволених, 47% незадоволених та ще 7% не визначилися.

При цьому реформою поліції незадоволені 57% опитаних, проте 40% задоволені. Митна реформа отримала 56% незадоволених, 30% задоволених та 15% не визначилися.

Судовою реформою незадоволені 73% українців і лише 21% – задоволені.

Антикорупційні зусилля отримали найнижчу оцінку – 15% задоволених та 84% незадоволених.

Опитування проводилось з 24 по 29 вересня 2024 року.

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