Понад 70% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою, - опитування

Понад 70% опитаних українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою. Також українці незадоволені судовою реформою. Позитивно було оцінено реформу цифрової трансформації.
Такі результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Так, про важливість боротьби з корупцією заявили 74% опитаних українців. Реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи також отримали по 36% підтримки.
Водночас реформи поліції та митниці є пріоритетними лише для 10% респондентів.
Найкраще респонденти оцінили проведення реформи цифрової трансформації: повністю або скоріше задоволені нею 66% українців.
Опитування показало, що підтримкою ґендерної рівності задоволена половина респондентів, незадоволені близько 30%.
Реформа національної безпеки продемонструвала такий результат: 46% задоволених, 47% незадоволених та ще 7% не визначилися.
При цьому реформою поліції незадоволені 57% опитаних, проте 40% задоволені. Митна реформа отримала 56% незадоволених, 30% задоволених та 15% не визначилися.
Судовою реформою незадоволені 73% українців і лише 21% – задоволені.
Антикорупційні зусилля отримали найнижчу оцінку – 15% задоволених та 84% незадоволених.
Опитування проводилось з 24 по 29 вересня 2024 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023