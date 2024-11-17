МО України розробило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій

Міністерство оборони України розробило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій.
Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За його словами, "майбутнє війни й оборони — це не лише сила зброї, а й сила інновацій".
Умєров підкреслив, що важливо не просто створювати нові технології, але й формувати стійку систему, що захищає і підтримує їхній розвиток.
Для досягнення цих цілей Міноборони створило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій.
"Завдяки цьому з'явилися чіткі правила співпраці з українськими і міжнародними партнерами, а інновації тепер захищені патентами", - наголосив міністр.
Він зауважив, що для партнерів ця система є сигналом, що Україна готова до відповідальної співпраці. Їхні технології захищені, а підтримка оборонного сектору дає їм гарантії розвитку та безпеки.
Прикладом такого підходу, за словами Умєрова, є патент на детектор FPV-дронів "Вітряк-М", розроблений українським Центром масштабування технологій.
Ця розробка допомагає Збройним силам України виявляти російські дрони і попереджати про їхнє наближення.
"Патентування — це відчуття захищеності розробок наших винахідників, впевненість партнерів і фундамент нової оборонної культури, де кожне відкриття стає кроком до перемоги", - наголосив міністр.
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