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МО України розробило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій

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Міністерство оборони України розробило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За його словами, "майбутнє війни й оборони — це не лише сила зброї, а й сила інновацій".

Умєров підкреслив, що важливо не просто створювати нові технології, але й формувати стійку систему, що захищає і підтримує їхній розвиток.

Для досягнення цих цілей Міноборони створило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій.

"Завдяки цьому з'явилися чіткі правила співпраці з українськими і міжнародними партнерами, а інновації тепер захищені патентами", - наголосив міністр.

Він зауважив, що для партнерів ця система є сигналом, що Україна готова до відповідальної співпраці. Їхні технології захищені, а підтримка оборонного сектору дає їм гарантії розвитку та безпеки.

Прикладом такого підходу, за словами Умєрова, є патент на детектор FPV-дронів "Вітряк-М", розроблений українським Центром масштабування технологій.

Ця розробка допомагає Збройним силам України виявляти російські дрони і попереджати про їхнє наближення.

"Патентування — це відчуття захищеності розробок наших винахідників, впевненість партнерів і фундамент нової оборонної культури, де кожне відкриття стає кроком до перемоги", - наголосив міністр.

Міноборони, Умєров
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