Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами в Україні

119
Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами в Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках групи з посилення оборони України - Рамштайн.

Про це УНН повідоляє з посилання на пресслужбу Міноборони.

За словами Умєрова, невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності.

"Ми маємо безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою. Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном — у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн", - сказав Умєров.

Усе вироблене на спільних виробництвах озброєння до закінчення війни буде постачатися ЗСУ, наголосив міністр оборони.

І додав, що це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна буде рівноправним партнером та гравцем на світовому оборонному ринку.

"Сьогодні Міністерство оборони України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики презентували підприємствам вітчизняного оборонно-промислового комплексу ключові положення чотирьох законопроєктів. Вони стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва", - резюмував Умєров.

Перше голосування у Верховній Раді щодо цього пакета змін відбудеться поточного місяця.

Міноборони, Умєров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 2 июля 2025
Вторник, 1 июля 2025
Понедельник, 30 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023