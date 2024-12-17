Гетманцев: Надходження до держбюджету від "Клубу білого бізнесу" становлять 16,6% загальних обсягів

Надходження до держбюджету України від компаній-членів "Клубу білого бізнесу" становлять 16,6% загальних обсягів, повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Загалом до списку автоматично включено 8,2 тис. компаній-платників податків. Перелік буде оприлюднено 19 грудня", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови комітету, до переліку увійшли майже 4,5 тис. юросіб на загальній системі оподаткування, майже 2,4 тис. юросіб-платників єдиного податку ІІІ групи, 1088 юросіб-платників єдиного податку IV групи.

До переліку також включено 170 резидентів спецрежиму "Дія.Сіті" та 151 ФОП.

"Це представники великого, середнього та малого бізнесу, які мають найкращі показники податкової дисципліни", - уточнив Гетманцев.

За його словами, до реалізації проєкту вже залучено 576 комплаєнс-менеджерів, що забезпечують супровід компаній.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада 262 голосами схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, за відповідності яких підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, "Клуб білого бізнесу".

Згідно із законопроєктом, платники податків, занесені до переліку, отримуватимуть такі переваги, як мораторій на документальні перевірки (окрім деяких видів), скорочення термінів камеральної та документальної перевірок для бюджетного відшкодування, а також індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів.

Крім того, за платником податків буде закріплено комплаєнс-менеджера, з яким можна буде взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв'язку, зокрема в режимі відеоконференції.

Днем пізніше Рада також схвалила правку про можливість економічного бронювання 25% співробітників бізнесів, які увійшли до Клубу.